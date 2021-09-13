2. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı - Haberler
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2. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
2. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Esenler Belediyesi, kısa film yapımını özendirmek ve sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kısa Film Yarışması'nın 2'ncisine ev sahipliği yapacak.

Esenler Belediyesi, kısa film yapımını özendirmek ve sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kısa Film Yarışması'nın 2'ncisine ev sahipliği yapacak.

Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenecek ve 15 dakikalık süreyi aşmayan kısa metraj filmlerin katılabileceği yarışmaya başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Jüri koltuğunda sektörden önemli isimler oturacağı Esenler Kısa Film Yarışması'nda birinciliği elde eden filme 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada ilk 10 film arasına girip finalist olarak yarışan ancak dereceye giremeyen 7 filme motivasyon desteği olarak 2'şer bin liralık gösterim telifi takdim edilecek.

Yarışmaya başvurular "www.esenlerfilmgunleri.com" adresi üzerinden yapılacak.???????

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: 2. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı - Haberler
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