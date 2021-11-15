"2. Esenler Film Günleri" ödül töreni ve Yeşilçam müzikleri konseriyle sona erdi

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen "Esenler Film Günleri" kapanış programıyla sona erdi.

Gazeteci Başak Şengül'ün sunumuyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda dereceye giren kısa filmler ödüllendirilirken Taşplak Senfoni Orkestrası ise Yeşilçam müzikleri konseri verdi.

Etkinlikte, 100'ün üzerinde başvurunun yapıldığı 2. Kısa Film Yarışması'nın sonuçları açıklanarak dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi.

Danışmanlığını sinema yazarı Suat Köçer'in yaptığı Kısa Film Yarışmasında 11 finalist arasından birinciliği "Yara" isimli filmiyle Onur Güler, ikinciliği "Bir Nehir Kıyısında" ile Muhammed Furkan Daşbilek, üçüncülüğü ise "Cemile" adlı filmiyle Belkıs Bayrak elde etti.

Ayrıca, yarışmaya katılan ve finale kalan 8 filme gösterim telifi takdim edildi.

Repertuarında 1969-1989 yılları arasında çekilmiş 70 Yeşilçam filminden çok sayıda müzik bulunduran Taşplak Senfoni Orkestrası ise "Ah Nerede"den "Çöpçüler Kralı"na, "Çiçek Abbas"tan "Hababam Sınıfı"na en sevilen film müziklerini seslendirdi.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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