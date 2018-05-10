2. Elizabeth Balayı İçin Afrika'ya Giden Meghan Markle'ın Hamile Kalmasını Yasakladı

19 Mayıs'ta düzenlenecek görkemli düğünle dünya evine girmeye hazırlanan Meghan Markle ve Prens Harry'e ilk yasak İngiliz kraliçesi 2. Elizabeth'ten geldi. Kraliçe ikinci gelininin balayında hamile kalmasını yasakladı.

AFRİKA'YA GİTTİĞİ İÇİN HAMİLE KALMASI YASAK

Meghan Markle ve Prens Harry, balayı için daha önce gittikleri Afrika'yı tercih etti. Romantik bir tatil yerine heyecanlı bir balayı planlayan çiftin hastalık riski taşıyan bu bölgelerde hamile kalması kesinlikle istenmiyor.

AŞI OLMAK ZORUNDA KALDILAR

Her ne kadar Afrika'da balayı için lüks konaklama imkanına sahip olsalar da Afrika'daki yaygın sıtma riskine karşı hem Meghan hem de Harry bir dizi aşı olmak zorundalar.

BEBEK İÇİN EN AZ 3 AY BEKLEYECEK

Ve bu aşılar vücutta etken halde dolaşırken bir kadının hamile kalması bebekte kalıcı hasar yada düşük yaratabilir. Aynı şekilde Afrika dönüşü Meghan'ın hamile kalması için doktorları sıtma riski yok raporu vermeleri gerekiyor.Bunun içinde Meghan'ın en az 3 ay beklemesi gerekiyor. Bu sürede Meghan'ın vücudundaki sıtma ilaçlarının da etkisi azalacak.