2. el premium otomobil ihalesinde 23 milyon lira değerinde 25 araç satın alındı

İSTANBUL (AA) - 2. el premium otomobil ihalesinde, teklif verme usulüyle toplamda değeri 23 milyon lirayı bulan 25 adet ikinci el premium otomobil satışı yapıldı.

İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda marka ve modelden bağımsız olarak sadece "premium" araçların satışa çıktığı bir ihale düzenledi.

Özel davet sistemiyle son kullanıcılar başta olmak üzere kurumsal firmaların da katıldığı ihale, "2plan" ve "Borusan Araç İhale" iş birliğiyle gerçekleşti. Premium otomobiller için Türkiye'de ilk kez yapılan ihalede 60 adet premium ikinci el otomobil için kıyasıya bir rekabet yaşanırken, toplam değeri 23 milyon lirayı bulan 25 araç satıldı.

Fiziki olarak 250 kişini katıldığı ve çevrim içi olarak da katılma imkanı sağlanan ihale sonucunda, 2016 ila 2019 model yılı arasında değişen otomobiller için en yüksek teklifi verenler, piyasadan daha uygun fiyata "premium" araç sahibi olma şansını buldu.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, ihaleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurumsal ve güvenli bir ortamda bütün riskleri bertaraf ederek şirketlerin alabildiği araçları avantajlı fiyatlarla artık son kullanıcı da alabiliyor. Güzel bir sonuç aldık ve özel davetlilerin katılımıyla bu iş birliğimizi devam ettirmeyi temenni ediyoruz. Kısıtlı da olsa pazarın hareketliliği için cazip bir opsiyon sunuyoruz." ifadelerini kullandı.