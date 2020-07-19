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2. el eşyalar çöpe değil, ihtiyacı olana gidiyor

Kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyaları vatandaşların talebi üzerine evlerinden alan Nilüfer Belediyesi, bu eşyaları ihtiyacı olan vatandaşlara teslim ederek değerlendirilmesini sağlıyor.

2. el eşyalar çöpe değil, ihtiyacı olana gidiyor
19.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.07.2020 09:59

Kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyaları vatandaşların talebi üzerine evlerinden alan Nilüfer Belediyesi, bu eşyaları ihtiyacı olan vatandaşlara teslim ederek değerlendirilmesini sağlıyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Nilüfer Belediyesi, ikinci el kullanılabilir eşyaların değerlendirilmesine de aracılık ediyor. Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları eşyaları ücretsiz alan ekipler, 2019 yılında 519 adrese giderek, kullanılabilir eşyaları alıp ihtiyaç sahibi 239 eve taşıdı. Korona virüs salgını dolayısıyla hizmete bir süre ara veren Nilüfer Belediyesi, çalışmalarına tekrar başladı. Maske kullanımı ve hijyen kurallarına göre hareket eden ekipler, gelen talepleri karşılamak için hizmet veriyor. Evlerindeki fazla eşyaların alınmasını isteyen Nilüferliler, 444 16 03 numaralı telefondan ve www.nilufer.bel.tr adresinden başvuru yaparak kayıt oluşturabiliyor.

Eşya ihtiyacı olan Nilüferliler de, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuru yaparak taleplerini iletebiliyor. İhtiyacı olmayandan eşyaları alıp, ihtiyacı olana teslim eden Nilüfer Belediyesi, böylelikle toplumsal dayanışmaya da güzel bir zemin oluşturmuş oluyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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