2. el eşya mağazası ile geleceğe katkı

09.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:27

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir İktisadi İşletmesi'nin Hediyelik ve 2. El Eşya Mağazası 7 Ocak günü açıldı. Yoğun emeklerle kısa bir zamanda açılışı gerçekleşen mağazada, ÇYDD İzmir Şubesi gönüllü ve dostları hem bağışta bulundu hem de alışveriş yaparak gençlere, çocuklara burs desteği sağladı. ÇYDD İzmir İktisadi İşletmesi Başkanı Gönül Kaya, çağdaşlaşma yolculuğunda tuğlayı taşıyan, koyan, finansını sağlayan herkesin emeğine ayrı ayrı teşekkür ederek şöyle dedi: "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir İktisadi İşletmesi'nin Hediyelik ve 2. El Eşya Mağazası'nı; çağdaşlaşma yolculuğunda atılan adımlardan biri olarak düşünelim. Mart 2018'de kurduğumuz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir İktisadi İşletmesi, İzmir şubemizde ve çağdaş yaşamın pek çok şubesinde gerçekleştirilen ikinci el giysilerin değerlendirilmesi, arkadaşlarımızın el hüneri ile ürettikleri hediyeliklerin bir değere dönüşmesidir. En önemlisi de; bu değerin çocuklarımıza burs olarak veya projelerde kullanılmak üzere bir geri dönüşüm sağlamasıdır. Biz bunlara yabancı değiliz ancak bunu bu çatı altında daha sistematik ve kurumsal biçimde yerine getireceğiz. Herkesin burada çok emeği var. Türkel Minibaş'ın dediği gibi bu emekte tuğlayı taşıyan, koyan, finansını sağlayan kişiler, bir çatı altında ortak gördükleri bir kurumda buluşarak güce dönüştü. Adalet, eşitlik, vicdan, özgürlük talepleriyle yola çıktık. Emeğini esirgememiş, gönlünü koymuş adanmış cumhuriyet insanlarına çabaları, el emekleri için teşekkür ederiz. Aynı şekilde iş dünyasından katkı sağlayanlara, çağdaşlaşma yolunda yüreği Atatürk sevgisiyle atan dostlara teşekkür ediyoruz. Son olarak şöyle diyoruz; tüketmiyoruz, atmıyoruz. Emeğimizle değer yaratıyor, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine katkı sağlıyoruz."ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in ve mazereti nedeniyle acılaşa katılamayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mesajlarının okunmasının ardından ÇYDD İzmir İktisadi İşletmesi'nin Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1471 sokak, No: 3'de yer alan Hediyelik ve 2. El Eşya Mağazası açıldı.

Kaynak: Bültenler