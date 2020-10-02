2 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
02.10.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:11
2 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 2 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Topağacı Mah,Dumlupınar Mah,Elmalıkent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.10.2020 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.