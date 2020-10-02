2 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

02.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:06
2 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

Aytaç Kara: Geçen sezon gösterdiğim performansla milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum"Şu anda en iyi oynayan takım Galatasaray diyebilirim""Transfer teklifleri geldi ama şu an Kasımpaşa'da çok mutluyum""Sezon başları her zaman zordur""Her zaman en üstü düşünmek istiyoruz""Mehmet hoca istekli,...

Aytaç Kara: Geçen sezon gösterdiğim performansla milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum

"Şu anda en iyi oynayan takım Galatasaray diyebilirim"

"Transfer teklifleri geldi ama şu an Kasımpaşa'da çok mutluyum""Sezon başları her zaman zordur""Her zaman en üstü düşünmek istiyoruz""Mehmet hoca istekli, her şeyi en iyi şekilde yapabilecek kapasiteye sahip""Bu sene kötü başlangıcımızı pandemiye bağlamıyorum""Futbol taraftarlarla daha güzel"TRABZONSPORBordo-mavililerin yeni transferi Djaniny Semedo, sözleşme imzalamak için sabah saatlerinde uçakla kente gitti. Trabzon'a inişi Demirören Haber Ajansı tarafından da görüntülenen Yeşil Burun Adalı 29 yaşındaki forvet ile sağlık kontrollerinin ardından mukavele yapılması bekleniyor. SÜPER LİG20.00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

TFF 1'İNCİ LİG19.00 İstanbulspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yapacağı çalışmayla devam edecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR14.00 UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması için İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimi yapılacak. Geçen sezon Süper Lig'i 4'üncü sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4'üncü torbadan katılacak.

BASKETBOLTHY EuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız

YÜZME

Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, "Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzüyor. Saat 04.00'te Anamurium Antik Kenti sahilinden denize giren milli yüzücü Seven'in, 90 kilometrelik parkuru, hiçbir kara parçası ve deniz aracına temas etmeden 30 ile 40 saat arasında tamamlaması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ayhan Bilgen Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Türkan Şoray Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 11:32:13. #1.14#
title