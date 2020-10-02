2 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

Aytaç Kara: Geçen sezon gösterdiğim performansla milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum"Şu anda en iyi oynayan takım Galatasaray diyebilirim""Transfer teklifleri geldi ama şu an Kasımpaşa'da çok mutluyum""Sezon başları her zaman zordur""Her zaman en üstü düşünmek istiyoruz""Mehmet hoca istekli,...