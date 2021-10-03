2 Ekim 2021 Haberleri
2 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri yayınladı
- Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi
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- Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı
- Süleyman Soylu'yu duygulandıran olay! Sudan'daki anısını gözleri dolarak anlattı
- Sergen Yalçın'ın oyundan atılma sebebi küfür mü? İşte hakem raporundaki ayrıntı
- Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin: Sergen Hoca'nın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurması
- Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı
- Silivri'de kum kamyonu polisin üzerine devrildi, kaza kameraya yansıdı
- Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi
- Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor
- Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu
- ABD eski başkanı Trump, Twitter hesabının tekrar açılması için mahkemeye başvurdu
- Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü
- 'Yüzlerce tehdit aldım' diyen CHP'li Tuba Torun'a Fenerbahçe'den sert tepki: Vahim iftira
- BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi
- İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı devirerek altın madalya kazandı
- Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
- 5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi
- Bielsa, Ozan Tufan'ı üzdü! Watford, deplasmanda Leeds United'a 1-0 mağlup oldu
- Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde eski mesai arkadaşı Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
- Sonunda siftahı yaptılar! Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
- Madde bağımlısı şahıs elindeki kırık bardakla hastanedeki hemşireleri rehin aldı
- Fatih Portakal'dan cinsel içerikli video ile gündeme gelen eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
- Vodafone Park'ta gol yağmuru! Denge yine bozuldu
- Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
- Bakasetas'tan çılgın performans! Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
- Elektriğe zam söylentisine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Halkı tüketimi durdurmaya çağıracağız
- Gebze'deki fabrikasını kapatan Honda, çalışanlarına tazminatın yanında yüklü miktarda ikramiye de ödedi
- Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi
- Burak Yörük'ten şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım
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- Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
- Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı
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