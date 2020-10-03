2 Ekim 2020 Haberleri
03.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:20
2 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün
- Beşiktaş, yeni transferi Rosier için toplam 1 milyon euro ödeyecek
- Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı 'antikor kokteyli' tedavisi uygulandı
- Marius Sumidica, son dakikada gelen puanı göbek atarak kutladı
- Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
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- Trabzonspor, deplasmanda Gazintep ile 1-1 berabere kaldı
- MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi: Espriden ibaret
- Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi
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- Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı
- Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi
- Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
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- ABD'de seçimler iptal olur mu? İşte 5 soruda Trump'ın kornavirüse yakalanmasının seçimlere etkisi
- Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim
- Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı
- Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi
- Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
- Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu
- İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a dikti
- Belediye başkanından dereye moloz döken kişiye tepki: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak
- AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı
- Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi
- Son Dakika: A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı
- Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü
- Beşiktaş maçı öncesinde Gençlerbirliği'nde 2'si futbolcu 4 kişi koronavirüse yakalandı
- Türkiye'deki milyonerlerin sayısı sekiz ayda 60 bin kişi arttı: Döviz ve altın aldılar
- Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü
- Son Dakika: Sporting Lizbon'lu Valentin Rosier, resmen Beşiktaş'ta
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani olayları soruşturmasına ilk yorum: Yargımız hesabını soruyor
- Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş
- Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı
- Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
- Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor
- Ayrı yaşadığı eşi için uzaklaştırma kararı aldıran kadın sığındığı kuaförde öldürüldü