2 Ekim 2020 Cuma 31262 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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2 Ekim 2020 Cuma 31262 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

02.10.2020 07:49 | Son Güncelleme: 02.10.2020 07:53
2 Ekim 2020 Cuma 31262 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 2 Ekim günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 2 Ekim 2020 ve 31262 sayılı Resmi Gazete...

2 Ekim tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 164 sayfadan oluşan 2 Ekim 2020 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31262 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)

KURUL KARARI

–– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 29/9/2020 Tarihli ve 2020/DK-İD/274 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2018/10953 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete tamamı...

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