2 Ekim 2020 Cuma 31262 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 2 Ekim günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 2 Ekim 2020 ve 31262 sayılı Resmi Gazete...