24.09.2019 19:16

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nın 80. yılı sebebiyle düzenlenen "Mücadele ve Çile, 2. Dünya Savaşı Sırasında Polonya Vatandaşları" sergisi açıldı.

İstanbul Üniversitesi rektörlük binasındaki açılışta konuşan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, 2. Dünya Savaşı'nın bütün dünyayı ve toplumları derinden etkilediğini belirtti.

2. Dünya Savaşı'nın Polonya tarihi içerisindeki yerinin ise bambaşka olduğuna işaret eden Develi, "Hayatta kalma ve özgürlüğünü koruma mücadelesine dönüşen bu savaş, Polonya toplumuna büyük acılar yaşatmıştır. Bu süreçte Türkiye, savaşa dahil olmasa da Polonya devletine ve halkına siyasi ve diplomatik desteğini göstermiştir." dedi.

Develi, serginin savaşın siyasi ve diplomatik yönünün yanı sıra Polonya vatandaşlarının savaş esnasındaki mücadelesini ve savaşın toplumlara yaşattığı acılardan kesitleri de gösterdiğini söyledi.

Savaşın en mağdur toplumlarının başında Polonyalıların geldiğini ifade eden Develi, "Temennimiz odur ki dünya ve insanlık bir daha bu gibi dramlar yaşamasın. 2. Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılında savaşların toplumlarda oluşturduğu derin yaraları göstermesi bakımından 'Mücadele ve Çile, 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya Vatandaşları' adlı serginin çok anlamlı olduğu görüşündeyim." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal da savaşların ardında çok büyük acılar bıraktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu acılar nesiller boyu insanların tarihi hafızasını oluşturmakta. Bu da aslında bir taraftan edebiyat literatürümüzü oluştururken, gelecekte de milletlerin hedeflerini belirlemekte. İşte bu sergide Polonyalı kardeşlerimizin yaşadığı acıları, o anki duygularını ve gelecekte kendi ülkelerine yapacağı katkıları beraber görüyoruz." diye konuştu.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Joanna Pilecka ise "Burada önemli olan, 80 yıl önce patlak veren bu korkunç savaştan ders çıkarabilmiş olmamızdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 1795 ve 1939'da Polonya'nın parçalanmasını tanımadığının altını çizen Pilecka, "Bu sayede Polonya Ankara Büyükelçisi 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar görevinin başında kaldı. Türk hükümetinin bu tutumu olmasaydı bu mümkün olmazdı." diye konuştu.

Polonya'nın totalitarizme karşı mücadelesi, özgürlük, yiğitlik, askerler ve sivillerin kahramanlığına odaklanan sergi, 29 Eylül'e kadar İÜ rektörlük binasında, 30 Eylül - 7 Ekim'de ise Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA