2. Dünya Savaşı'nda Berlin bombardımanından kurtulan timsah Satürn, Moskova'da öldü
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BBC

2. Dünya Savaşı'nda Berlin bombardımanından kurtulan timsah Satürn, Moskova'da öldü

1943'te Berlin bombardımanında hayvanat bahçesinden kaçıp üç yıl sonra bulunan timsah Satürn Moskova hayvanat bahçesine verilmişti.

2. Dünya Savaşı'nda Berlin bombardımanından kurtulan timsah Satürn, Moskova'da öldü
25.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:00

İkinci Dünya Savaşı'nda 1943'te müttefiklerin bombardımanında zarar gören Berlin Hayvanat Bahçesi'nden kaçan, üç yıl sonra bulunup ömrünün kalan kısmını Moskova'da geçiren timsah Satürn, 84 yaşında hayata öldü.

Satürn belki de dünyanın en görmüş geçirmiş ve seyahat etmiş timsah. Hitler'e ait olduğu yolundaki söylentiler ise asılsız çıkmıştı.

Moskova Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada "gayet saygıdeğer bir yaşa gelen" Mississippi Nehri timsahı Satürn'ün yaşama veda ettiği bildirildi.

ABD'de doğan Satürn, 1936 yılında Amerikalılar tarafından Berlin Hayvanat Bahçesi'ne hediye edilmişti.

1943'te bombardımandan zarar gören Berlin Hayvanat Bahçesi'nden kaçan Satürn üç yıl sonra müttefikler tarafından savaş sonrası bölgelere ayrılan Berlin'de İngiliz askerleri tarafından bulundu ve Sovyetler Birliği'ne verildi.

Timsahın aradan geçen üç yıl içinde nasıl hayatta kalabildiği gizemini koruyor fakat 1946'da Moskova Hayvanat Bahçesi'nin yıldızı oldu.

Moskova Hayvanat Bahçesi'nin açıklamasında "Satürn'e 74 yıl bakmış olmaktan onur duyuyoruz. Bizim için Satürn hiç abartısız, koca bir dönemi ifade ediyordu. Bir çoğumuzun çocukluğunu gördü. Umarız onu hayal kırıklığına uğratmamışızdır " denildi.

'Bakıcılarını tanıyordu'

Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Satürn'ün, bakıcılarını tanıdığını, fırçayla sırtına masaj yapılmasına bayıldığını ve sinirlendiğinde onu beslemekte kullanılan çelik çubukları kırabilecek güçte olduğunu da anlattı.

Mississippi timsahları genellikle doğada 30 ila 50 yıl yaşıyorlar.

Satürn bir ihtimal dünyanın en yaşlı timsahı olabilir ama bunu belgelemek zor.

Sırbistan'daki Belgrad Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Muja adındaki timsah da 80'lerinde ve halen sağlıklı.

Nasıl sağ kaldığı bir sır

Satürn'ün 1943'de bombalanan Hayvanat Bahçesi'nden kaçışı ve üç yıl hayatta kalışının inanılmaz hikayesinin detayları ise hiçbir zaman bilinemeyecek.

Nazi Almanyası'nın başkenti Berlin 1945'te savaş sona ermeden önce müttefiklerin çok ağır bir bombardımanına uğramış ve büyük yıkım yaşamıştı.

Berlin Muharebesi adı verilen bu bombardımanlar 1943 yılında 22 Kasım'ı 23 Kasım'a bağlayan gece başladı. En çok zarar gören bölgeler arasında hayvanat bahçesinin de bulunduğu Tiergarten mahallesi de vardı.

Bu bombardımanlarda binlerce sivil ölür ve yaralanırken, hayvanat bahçesindeki bir çok hayvan da yaşamını yitirmiş veya kaçmıştı.

Hayvanat Bahçesi'nin akvaryum binası doğrudan isabet almıştı. O dönem bir haberde sokaktan geçenlerin binanın dışında patlamanın kuvvetiyle dışarıya fırlamış dört timsah ölüsü gördükleri bilgisi yer almıştı.

Satürn ise nasıl olduysa kaçmayı ve üç yıl savaşın yıkıntıları arasında ve alışık olmadığı bir iklimda hayatta kalmayı başardı.

Şimdi yaşlı timsahın içi doldurulmak suretiyle mumyalanarak Moskova'daki Charles Darwin Biyoloji Müzesi'ne konacağı söyleniyor.

BBC

Dünya Manşet

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