2 doz Sinovac ve 2 doz Biontech aşısı olanlara hatırlatma dozu randevuları açıldı

SAĞLIK Bakanlığı'nca 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemi üzerinden Covid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı. Kriterlere uyanlar, e-Nabız üzerinden randevularını alıp, istedikleri uygun hastanede koronavirüsle mücadele kapsamında hatırlatma dozu olarak Sinovac, Biontech ya da Turkovac aşılarından birini tercih edebilecek.

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet