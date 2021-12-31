2 doz Sinovac ve 2 doz Biontech aşısı olanlara hatırlatma dozu randevuları açıldı - Haberler
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2 doz Sinovac ve 2 doz Biontech aşısı olanlara hatırlatma dozu randevuları açıldı

2 doz Sinovac ve 2 doz Biontech aşısı olanlara hatırlatma dozu randevuları açıldı
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nca 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemi üzerinden Covid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı. Kriterlere uyanlar, e-Nabız üzerinden randevularını alıp, istedikleri uygun hastanede koronavirüsle mücadele kapsamında hatırlatma dozu olarak Sinovac, Biontech ya da Turkovac aşılarından birini tercih edebilecek.


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