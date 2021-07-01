2 doz Sinovac 1 doz Biontech aşısı yapılır mı? Sinovac'tan sonra Biontech aşısı yapılır mı? Biontech ve Sinovac karışık yapılır mı?

İki doz şeklinde koronavirüs aşısı olan vatandaşlar 3. doz koronavirüs aşısı hakkında detayları araştırıyor. Bakan Koca, 30 Haziran'da gerçekleştirilen Bilim Kurulu sonrası 3. doz için tarihi verdi. Peki, 2 doz Sinovac 1 doz Biontech aşısı yapılır mı? Sinovac'tan sonra Biontech aşısı yapılır mı? 3. doz aşı ne zaman yapılır mı? Biontech ve Sinovac karışık yapılır mı? Sinovac'tan sonra Biontech aşısı yapılır mı? İşte, 3. doz aşı olacaklar...

2 doz Sinovac 1 doz Biontech aşısı yapılır mı? Sinovac'tan sonra Biontech aşısı yapılır mı? Sinovac'tan sonra Biontech aşısı yapılır mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 3.doz koronavirüs aşısı hakkında açıklamalar yapan Bakan Koca, iki doz aşısını olan vatandaşların üçüncü doz aşılarını ne zaman yaptırmaları gerektiğine dair bilgiler verdi. Peki,3. doz aşı ne zaman yapılır mı? Biontech ve Sinovac karışık yapılır mı? İşte detaylar...

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILIR?

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açılamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin bugünden itibaren üçüncü doz aşılama başlayacak.

Bakan Koca'nın açıklamasında,'' Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından 1 Temmuz) itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.'' ifadelerine yer verdi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Üçüncü korona aşısının ise 50 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtildi.

BİONTECH 2. DOZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fahrettin Koca, vatandaşın hafızasını meşgul eden sorulara yanıt verdi. ''Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.'' dedi.

2 DOZ SİNOVAC 1 DOZ BİONTECH AŞISI YAPILIR MI?

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları: 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.