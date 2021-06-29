2.doz aşı randevusu nasıl alınır? 2. doz aşı kaç gün sonra yapılır?

Koronavirüs salgını kapsamında aşılama işlemleri oldukça hız kazandı. Aşı olmak isteyen vatandaşların MHRS üzerinden sık sık aşı randevusu kontrolü yapmakta. İlk doz aşısını yaptıran vatandaşlar ise "2.doz aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs 2. doz aşı randevusu nasıl alınır? 2. doz aşı kaç gün sonra yapılır?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

2.doz aşı randevusu nasıl alınır? sorusu aşı olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasıdnda yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sırası gelen grupları duyurmaya devam ediyor. Son olarak SGK işçilerine aşı randevusunun açılmasının ardından MHRS sisteminde bir yoğunluk oluşmuştu. Peki, ilk aşısını olduktan sonra 2. doz aşısını olmak isteyen vatandaşlar nereden, nasıl randevu alacak?2. doz aşı kaç gün sonra yapılır?

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu almak isteyenler ALO 182 hattını arayarak ya da MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik No ile giriş yaparak aşı randevusu alabilir. MHRS'den randevu almak için eğer üyeliğiniz bulunmuyorsa öncelikle "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirmeniz gerekmekte. Üye olma işleminden sonra da Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik ve şifreniz ile gereken tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bundan sonra yapacağınız tek işlem hastane ve hekiminizi seçmek.

SMS İLE COVID AŞISI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Lütfen Belirlenen Süre Sonunda Tekrar Deneyiniz uyarısı alan vatandaşlar MHRS sisteminin yanı sıra cep telefonuyla SMS üzerinden de randevu alabilir. SMS ile aşı randevusu almak için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e göndererek de aşı uygunluk durumlarını kontrol edebilirsiniz.

AŞI SONRASI BİLGİLENDİRMESİ

Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecektir.

İkinci doz aşınızın randevusu hekiminiz tarafından verilip kısa mesaj (SMS) olarak cep telefonunuza gönderilecektir. MHRS ve e-Nabız hesabınız üzerinden randevunuzu kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Dilerseniz aşı uygulaması ve randevu bilgilerinizin olduğu elektronik aşı kartının çıktısını alıp saklayabilirsiniz.

Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenerek değerlendirilecektir.

BİONTECH İKİNCİ DOZ KAÇ GÜN SONRA OLUNMALI?

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün

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