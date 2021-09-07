2. doz aşı olmayanlar (sadece 1. doz aşı olanlar) PCR testi yapmak zorunda mı?

Aşı olmayanlardan çeşitli durmalarda haftada 2 defa PCR testi istenecek olması PCR testi hakkında detayların merak edilmesine neden oldu. En çok da 2. doz aşı olmayanlar PCR testi yapmak zorunda mı, konusu merak edildi. Peki, 2. doz aşı olmayanlar PCR testi yapmak zorunda mı?

PCR testi artık aşı okumayanlar için gerekli durumlarda mecburi oldu. Aşı olmayanlar ise PCR testi detaylarını merak ederken 2. doz aşı olmayanlar PCR testi yapmak zorunda mı, merak edildi.

2. DOZ AŞI OLMAYANLAR PCR TESTİ YAPMAK ZORUNDA MI?

2. doz aşı olmayanlar hakkında yapılan resmi uygulama hakkında yaşana şu olay örnek oluşturmaktadır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bugün itibariyle iç hat uçuşlarında "aşısı olmayana test şartı" uygulaması başladı. İstanbul Havalimanı'nda balayına gitmek için gelen çift de aşı engeli ile karşılaştı. Aşısı eksik olduğu için PCR testi ibraz etmek zorunda kalan yolculardan Güven Halisdemir, eşi ile ayrı ayrı balayına gitti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Eşi ile balayına gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ancak aşı süresini tamamlamadığı için uçağa alınmayan Güven Halisdemir, "Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Benim ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Eşimle birlikte Nevşehir'e balayına gidecektik. Eşim iki doz aşıyı olmuştu o uçağa bindi. Dün evlenmiştik bugün balayına gidecektik. Uçağımı ertelettim" dedi.