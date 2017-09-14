Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen yangında, 2 dönümlük alan yandı.



Yangın, Gölcük ilçesi Kurtuluş mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 2 dönümlük ormanlık alan yandı.



Ekipler yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı. - KOCAELİ