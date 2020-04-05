2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde çıkan yangında 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde çıkan yangında 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan zarar gördü. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinden çıktığı belirlendi. Fethiye ilçesinde Çiftlik Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında 25 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Kaynak: AA