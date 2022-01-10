2.dönem okullar kapanacak mı? İkinci dönem dersler online mı, durum ne olacak?

2.dönem okullar kapanacak mı? İkinci dönem okulların durumu ne olacak? sorularının yanıtı merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme geldi. Peki, yarıyıl tatili öne mi çekilecek?

OKULLARDA YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer, yarıyıl tatilinin öne alınmasının gündemde olmadığını açıklayarak şunları söyledi;

"Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz." dedi.

DÖNEM OKULLAR KAPANACAK MI?

15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. Koronavirüs vakaları nedeniyle okulların kapatılacağı belirtilmiyor.

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