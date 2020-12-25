2. dönem ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
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2. dönem ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

25.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:56
2. dönem ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

2. dönem başlangıç tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaların ardından gündemde yer almaya başladı. Peki, 2. dönem ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

2020-2021 eğitim öğretim döneminde kritik tarihlerden bir tanesi de yarıyıl tatili tarihi oluyor. İlk dönem ara tatil 16 Kasım'da başlayıp 20 Kasım'da sona erdi ve bu dönem ikinci yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Peki, 2. dönem ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?MEB ile 15 tatil ne zaman, bu dönem okullar ne zaman kapanacak? Bu başlık altında, yarıyıl tatili tarihi ve detayları yer almaktadır..

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2. dönem başlangıç tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncel açıklamalar ile netlik kazandı. Buna göre, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

1. dönem bitiş tarihi: 22 Ocak 2021 tarihinde okullar kapanacak.

2. dönem başlangıç tarihi: 15 Şubat 2021 tarihinde okullar açılacak.

YARIYIL TATİLİ: OKULLARIN KAPANMA TARİHİ

Yarıyıl tatili tarihi merak eden öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimi öğrenmek istiyor. Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona ereceği açıklandı.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 Tatil, 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

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