2. Doğu Marmara Tarım Fuarı Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı 6-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen "Kocaeli Doğu Marmara Tarım Fuarı" 6-10 Mart tarihleri arasında kapılarını tekrar açacak. Tüyap Fuar A.Ş ile ortaklaşa yapılacak olan fuar için hazırlıklar sürüyor. Sebze, meyve ve hayvansal tarım ile uğraşan çiftçileri sektöründe uzman firmalar ile buluşturmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarını" gerçekleştirecek.

Bu yıl fuarda tarım sektöründe lider ve alt firmalardan oluşan 200'ü aşkın şirket katılacak. Firmaların yanı sıra 30 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden katılım sağlanacak. Geçen yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ilki gerçekleştirilen ve yaklaşık 150 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda bu yıl da önemli etkinlikler yapılacak. Bu yıl fuarda hayvancılık, tavukçuluk ve süt endüstrisi ile sera, bahçe ve süs bitkileri endüstrisi konularında alet, ekipman ve ürünler sergilenecek. fuarda ayrıca özel danışmanlık firmaları ve TİGEM başta olmak üzere, tarım ve hayvancılık alanlarında görev yapan resmi kurumlar, ziyaretçiler ile bilgi paylaşımında bulunacak.

Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı'nın bu yıl ki ana teması ata tohumları olacak. Fuarda ayrıca ata tohumu dağıtımı ile yerel tohumun üretiminin önemi ve sürdürülebilirliği konularında seminerler yapılacak. Çiftçilere her yıl yapılan ilkbahar ve sonbahar yem ile tohum bitkisi desteği fuar kapsamında yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA