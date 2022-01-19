2 DİYALİZ HASTASI VE YAKINLARINI İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ KURTARDI

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, 2 diyaliz hastasının devlet hastanesine yetiştirilmesi için yola çıkan hafif ticari araç, yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak şarampole düştü. İl Özel İdaresi ekipleri, iki hasta ve yakınlarını iş makinesi yardımıyla kurtardı.

Muş merkez Eralan köyünden devlet hastanesi ulaştırılmaya çalışılan iki diyaliz hastası ve yakınlarının içerisinde bulunduğu araç, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücünün önünü görememesinden dolayı yoldan çıkarak, şarampole düştü. Durumun ihbarı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, iki hasta ve yakınları için seferber oldu. Aracın şarampole düştüğü yolda temizleme çalışması yapan ekipler, daha sonrasında iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla şarampole düşen aracı kurtardı. Hasta ve yakınları, iş makinesi öncülüğünde ilerleyerek devlet hastanesine ulaştırıldı.