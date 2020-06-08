2 dernek lokalinde kumar oynayanlara 9 bin 800 lira ceza
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2 dernek lokalinde kumar oynayanlara 9 bin 800 lira ceza

MALATYA'da, iki dernek lokalinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye, 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

2 dernek lokalinde kumar oynayanlara 9 bin 800 lira ceza
08.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:54

MALATYA'da, iki dernek lokalinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye, 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki iki dernek lokalinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, operasyon düzenlenen lokallerde 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan 8 şüpheliye toplam 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Masalarda bulunan ve kumar oynanan 1500 liraya da geçici olarak el konuldu. Polis ekipleri, lokallerin iki işletmecisi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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