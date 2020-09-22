2. dalga koronavirüs önlemleri neler? Madde madde yeni koronavirüs önlemleri! Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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2. dalga koronavirüs önlemleri neler? Madde madde yeni koronavirüs önlemleri! Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken vaka sayılarının artması ile birlikte 2. dalga koronavirüs önlemleri alınmaya başlandı? Koronavirüs önlemleri neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2. dalga koronavirüs önlemleri neler? Madde madde yeni koronavirüs önlemleri! Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
22.09.2020 09:34 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:37

Koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle yeni koronavirüs önlemleri alınmaya başlandı. 2. dalga koronavirüs önlemleri neler? Madde madde koronavirüs önlemleri neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2. DALGA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

-Bu virüsün henüz tedavisi bulanamadığı için elimizdeki en etkili tedbir tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafedir.

- İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir

-Son aşamaya gelen aşıların Türkiye'deki çalışmaları yakından takip edilmektedir. İl bazında 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın ulaşım saatinde sınırlama yapılabilecektir.

-Yeni şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri açarken Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı ve benzeri bir durum gündemde olmadığının altını çizmişti. Birinci dalganın ikinci pikini yaşadığımızı ifade eden Koca, yeni hasta sayısının düşmediğini de ifade etmişti.

Kaynak: Haberler.com

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