2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Balıkesir'de anıldı
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2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Balıkesir'de anıldı

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 46'ncı yılında Balıkesir'de anıldı.

25.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:50
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Balıkesir'de anıldı

2. , vefatının 46'ncı yılında 'de anıldı.


CHP İl Başkanlığı ve vatandaşların katılımıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İsmet İnönü'nün aynı zamanda bir Kuvayımilliye kahramanı olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Serkan Sarı da İnönü'nün, CHP ve Türkiye tarihi için önemli bir miras olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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