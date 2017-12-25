2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün Ölümünün 44. Yılı
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 44. yılında Balıkesir'de düzenlenen törenle anıldı.
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 44. yılında Balıkesir'de düzenlenen törenle anıldı.
CHP İl Başkanlığı, CHP Karesi ve Altıeylül ilçelerinin katılımlarıyla düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İsmet İnönü'nün biyografisi okunmasının ardından törende konuşan CHP İl Başkanı Ender Biçki, İkinci Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başbakanı ve aynı zamanda CHP'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü'yü ölümünün 44. yılında minnetle andığını söyledi.
Biçki, İnönü'nün Mustafa Kemal Atatürk ile Türkiye Cumhuriyetinin yıkılmaz temellerini atan önemli devlet adamlarından biri olduğunu vurgulayarak, "İsmet İnönü Lozan kahramanı. Vatanını, milletini, halkının çıkarlarını düşünerek Lozan'da bu uğurda mücadele eden önemli bir devlet adamıdır." dedi.
İnönü'nün, 2. Dünya Savaşı sıralarında Türkiye Cumhuriyetini göstermiş olduğu o büyük devlet adamı kimliğiyle savaştan uzak tuttuğunu belirten Biçki, şunları kaydetti:
"İnönü, Türk milletinin çocuklarını babasız bırakmayan önemli bir devlet adamıdır. Yine 1946'da çok partili hayata Türkiye'yi taşıyan ve dünyada sayılı liderlerden biridir. Bir lider düşünün ki kendi ismiyle, kendi demokrasi anlayışıyla çok partili hayatı yaşama geçiriyor. Bunun yanında saygınlığı, mütevaziliği ve aile hayatıyla Türkiye Cumhuriyetini bugün yönettiğini sanan liderlere de örnek temsil etmiştir."
Törene, CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, Altıeylül İlçe Başkanı Haydar Çuhadar ile çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı.