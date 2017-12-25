2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün Ölümünün 44. Yılı
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 44. yılında Mudanya ilçesindeki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 44. yılında Mudanya ilçesindeki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.
Mütareke Meydanı'ndaki "İnönü Anıtı" önünde gerçekleştirilen anma töreni, anıta çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, törende yaptığı konuşmada, İsmet İnönü'nün temsil ettiği Mudanya Mütarekesi ile Mudanya'nın Türkiye tarihindeki yerinin ve öneminin arttığını söyledi.
İnönü'nün, Cumhuriyetin ikinci adamı olduğunu ve CHP ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yer alarak birinci devrimini gerçekleştirdiğini dile getiren Türkyılmaz, "1946'da çok partili hayata geçişte demokrasi yolculuğunu başlatmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci devrimini gerçekleştirmiştir. Bizim görevimiz daha güçlü bir şekilde ülkemizi tam demokrasiye kavuşturmaktır." dedi.
Törene, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ergül Şimşek Batman ile partililer ve Mudanyalılar katıldı.