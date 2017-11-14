2. Çocuk Kitapları Fuarı" Başladı

"Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında Bağcılar'da düzenlenen "2. Çocuk Kitapları Fuarı" açıldı.



Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesindeki açılışa katılan çocuklar, fuar alanını bayram yerine çevirdi.



Açılış töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, günümüzde okuyan sayısının azaldığını, gençlerin daha çok bilgisayar ve tabletlerle ilgilendiğini belirtti.



Eldivan, kitaba daha çok zaman ayırmak gerektiğini vurgulayarak, "Bol bol kitap okuyalım. Herkes yatmadan önce mutlaka yarım saat kitap okusun." ifadelerini kullandı.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da iki hafta açık kalacak bu güzel ortamın tüm çocuklara hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:



"Fuarı gezin, kitapları inceleyin sonra da beğendiğiniz kitapları alıp okuyun. Kitapları okumak için alın. Hepinize başarılar diliyorum."



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencileri selamladı.



Kurdele kesiminin ardından çocuklar stantları gezdi.



Dünya klasiklerinden Türk dünyasının ölümsüz eserlerine kadar 35 bin kitap yer aldığı fuar, 26 Kasım'a kadar öğretmen, öğrenci ve velileri ağırlayacak.