2 çocuk babası, evinin önünde silahlı saldırıda öldü
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2 çocuk babası, evinin önünde silahlı saldırıda öldü

23.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:55
2 çocuk babası, evinin önünde silahlı saldırıda öldü

MARDİN'in Midyat ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan, 2 çocuk babası Şeyhmus Mutlu (29), hayatını kaybetti.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan, 2 çocuk babası Şeyhmus Mutlu (29), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Gölcük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Şeyhmus Mutlu, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mutlu, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mutlu'nun cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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