2 çocuk babası akciğer kanserine yenik düştü

16.10.2019 19:36

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki 2 çocuk babası akciğer kanserine karşı verdiği savaşı kaybederek vefat etti.



Kaynarca ilçesi Yenikışla Mahallesi'nde yaşayan Nedim Onay'a (57) 4 ay önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir müddet tedavi gören Nedim Onay gün içerisinde evinde rahatsızlanarak ambulans ile Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Onay kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA