2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

28.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:59

Kayseri'de 2 çocuk babası olan şahıs, inşaat alanında ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Germir mahallesi Avanos caddesi üzerinde bir inşaatta çalışan işçiler, sabah işe geldiklerinde inşaatın arkasında hareketsiz halde yatan birini gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 2 çocuk babası olan U.A(32)'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından U.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA