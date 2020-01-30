2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü (2)
TUTUKLANDIYozgat'ın Sorgun ilçesinde, 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldüren Hazal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
30.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:51
TUTUKLANDI
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldüren Hazal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Öte yandan Ekrem Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sorgun'da toprağa verildi.
Kaynak: DHA