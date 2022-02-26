2 ÇOCUK ANNESİ KADINI, HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVDE ÖLDÜRMÜŞ

İZMİR (DHA) - SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde evinde bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Duriye Taşdelen'in (24) eşiyle telefonda konuştuğu sırada eve hırsızlık amaçlı giren Nihat K.(26) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, suçunu itiraf etti.

Olay, dün gece 22.00 sıralarında ilçe merkezindeki Yukarı Mahalle'de meydana geldi. 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen, İzmir'de çalışan eşi Emrah Taşdelen(26) ile görüntülü olarak telefonla konuştuğu sırada evin kapısının zorlandığını belirterek çığlık attı. Büyük şok yaşayan Emrah Taşdelen ilçedeki yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınları tarafından evinde yaralı halde bulunan Duriye Taşdelen, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç kadının vücudunun göğüs kısmından defalarca bıçaklandığı belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yapılan takip sonucu Nihat K.'yı gözaltına aldı. Bir çok suçtan kaydı olduğu belirlenen ve öldürdüğü kadının eşinin kuzeni olduğu öğrenilen şüpheli emniyette verdiği ilk ifadede, hırsızlık amacıyla eve girdiğini, bu sırada genç kadının çığlık atması üzerine bıçakladığını itiraf etti. İşlemleri süren şüphelinin daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri yapılan Duriye Taşdelen, Altınyayla ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)