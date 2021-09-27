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Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi Mersin'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların Gaziantep'te babasının yanında olduğu öğrenildi Mersin'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi 34 yaşındaki...

GAZİANTEP (İHA) - - 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Mersin'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların Gaziantep'te babasının yanında olduğu öğrenildi

MERSİN - Mersin'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın sırasında ölen kadının çocuklarının ise Gaziantep'te babasının yanında olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde bulunan Yazar Apartmanının birinci katında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 34 yaşında 2 çocuk annesi Cevahir İlhan'ın cansız bedeni, evin salonunda bulundu. Ekiplerin yanan evde yaptığı araştırmada çocuklar bulunamazken, her iki çocuğun da Gaziantep'te babalarının yanında olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası ölen kadının yakınları göz yaşı dökerken, polis ekipleri sinir krizi geçirenleri sakinleştirmekte zaman zaman zorlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İlhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi

Son dakika haber! 2 çocuk annesi kadın yangında can verdi
İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Son Dakika Haberleri
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