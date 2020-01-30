: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini öldüren kadın: İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu, ben de vurdum

30.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:48

Konya'da 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Saliha Ö., evli sevgilisi Sadık Akman'la bir süredir yasak ilişki yaşıyordu. Sadık Akman, ilişkilerini kocasına söylemekle tehdit etti. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saliha Ö. yasak aşkı Sadık Akman'ı ikna edemeyince, yanında getirdiği tabancayla tren garının tuvaletinde vurarak öldürdü.

YASAK AŞK CİNAYETLE BİTTİ

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı İzzetbey Mahallesi'nde bulunan tren garının tuvaletinde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk annesi Saliha Ö, iddiaya göre bir süredir ilişki yaşadığı Sadık Akman ile gar tuvaletinde buluştu. Akman, Saliha Ö'yü, ilişkilerini kocasına söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı. Saliha Ö, tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayla Akman'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Sadık Akman çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Ö. ise Çumra Polis Merkezi'ne giderek, teslim oldu.

"KOCAMA SÖYLEMEKLE TEHDİT ETTİ, VURDUM!"

Saliha Ö, polise verdiği ilk ifadede Sadık Akman'ın yaşadıkları ilişkiyi kocasına anlatmakla tehdit ettiğini söyleyerek, "Sadık Akman ile bir süredir ilişkimiz vardı. Beni ilişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Tren garının oradaki tuvalette buluştuk. Tartışmaya başladık. Beni yine tehdit edince Sadık Akman'ı vurdum" dedi.

YAKINLARI DESTEK VERDİ

Saliha Ö, bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınlarının, Saliha Ö 'ye "Dik dur bacım" diye seslenmeleri dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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