Yasak aşk yaşadığı sevgilisini öldüren kadın: İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu, ben de vurdum
Konya'da evli bir kadın, yaşadığı gizli ilişkiyi kocasına söylemekle kendisini tehdit eden sevgilisini tren garının tuvaletinde öldürdü.
Konya'da 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Saliha Ö., evli sevgilisi Sadık Akman'la bir süredir yasak ilişki yaşıyordu. Sadık Akman, ilişkilerini kocasına söylemekle tehdit etti. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saliha Ö. yasak aşkı Sadık Akman'ı ikna edemeyince, yanında getirdiği tabancayla tren garının tuvaletinde vurarak öldürdü.
YASAK AŞK CİNAYETLE BİTTİ
Konya'nın Çumra ilçesine bağlı İzzetbey Mahallesi'nde bulunan tren garının tuvaletinde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk annesi Saliha Ö, iddiaya göre bir süredir ilişki yaşadığı Sadık Akman ile gar tuvaletinde buluştu. Akman, Saliha Ö'yü, ilişkilerini kocasına söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı. Saliha Ö, tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayla Akman'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Sadık Akman çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Ö. ise Çumra Polis Merkezi'ne giderek, teslim oldu.
"KOCAMA SÖYLEMEKLE TEHDİT ETTİ, VURDUM!"
Saliha Ö, polise verdiği ilk ifadede Sadık Akman'ın yaşadıkları ilişkiyi kocasına anlatmakla tehdit ettiğini söyleyerek, "Sadık Akman ile bir süredir ilişkimiz vardı. Beni ilişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Tren garının oradaki tuvalette buluştuk. Tartışmaya başladık. Beni yine tehdit edince Sadık Akman'ı vurdum" dedi.
YAKINLARI DESTEK VERDİ
Saliha Ö, bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınlarının, Saliha Ö 'ye "Dik dur bacım" diye seslenmeleri dikkat çekti.
Haber Videosu: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini öldüren kadın: İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu, ben de vurdum
-
DİK DUR BACIM DİYE BAGIRMISLAR BAK HELE KOCASINI ALDATMISS YÜZSÜZZ KARIICevap Yaz Yayından Kaldır
-
normalde tam tersi olması gerekiyordu, demek ki adam karıya sağlam aşık olmuş. zorla evliliklerin sonu maalesef böyle bitiyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
demek ki yakınları bu ilişkiyi biliyorlarmış desteklediklerine göre. hem yasak ilişki yaşıyorlar hemde sanki adam zor kullanıyormuş gibi konuşuluyor. yazık olmuş ölen adama ve yasak ilişki yaşayan kadının kocasına.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ahlaksız yaratık yaptığın işten utanmıyorsun eşine söylemesinden mi utandın, senin işlediğin suça bu dünyada Allah''ın verdiği ceza taşlanarak ölüdürülmendir öbür dünyadaki cezayı hayal bile edemezsin, cehennemdeki cezanın yanında bu dünyadaki ceza çok basit kalır. İnsanlar Allah''ın kanununu hafife alıp alay edince Allah''ın kanunu değişmez tüm alay edenler ve uygulamayanlar tek tek yakalanacak hesaba çekilecek azap görecekler gülün bakalım 3 günlük dünya hayatında Allah yokmuş gibi yaşıyorsunuCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
kaçıncı seferin bu merdo?Yayından Kaldır
-
yine mi türbanlı. . . allah kahretsin hepinizi. . . zavallılar. . bir de evli yasak ilişki yaşayan yakınları gelmiş dik dur diyo. . şaka gibi. . namus ahlak gibi birşey kalmadı bu ülkede. . allah bizi türbanlılar dan korusun. . ülkedeki türbanlıların yarısı kaşarCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
-
neyine dik duracak he madem istemiyorsun eşini ayrıl git ne yapıyorsan yap ahlaksız ya artık ne kadında ne erkekte utanma ar namus kalmadıCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
-
ee şimdi herkes öğrendi.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır