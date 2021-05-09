2 çocuk annesi doktor: Hasta çocukların bana daha çok ihtiyacı var
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2 çocuk annesi doktor: Hasta çocukların bana daha çok ihtiyacı var

2 çocuk annesi doktor: Hasta çocukların bana daha çok ihtiyacı var
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

KAYSERİ Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, pandemi döneminde koronavirüse yakalanan çocukları sağlığına kavuşturmak için mücadele ediyor.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, pandemi döneminde koronavirüse yakalanan çocukları sağlığına kavuşturmak için mücadele ediyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, pandemi döneminde diğer meslektaşları gibi hastaların sağlığına kavuşması için yoğun  çaba sarf ediyor. 2 çocuk annesi 18 yıllık doktor Çelik,  koronavirüse bağlı Multifinflavotuvar Sendromu (MIS-C) tedavisi gören çocukların tedavisini yapıyor. Olası bir bulaşı önlemek amacıyla kimi zaman evine dahi gitmeyen,  bu dönemde koronavirüse yakalanan anne ve babasının da takibini yapan Dr. Çelik, kendi çocukları ile de telefonla görüntülü sohbet ediyor.

'HASTA ÇOCUKLARIN BANA DAHA ÇOK İHTİYACI VAR'Uzman Dr. Çelik, bir sağlıkçı olarak hem anne hem de evlat olmanın zor olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu pandemi döneminde birçok sağlıkçının yaşadığı gibi annemizi babamızı bu hastalıkla mücadele sırasında beklemek zorunda kaldık. Ben de annem babam hastalığa yakalandıkları için bir süre hem hekim hem de evlat olarak takip ettim. Bu çok zor bir durum. Evlat olarak annem ve babama destek olabilmek benim için önemli bir duygu ve aynı zamanda yıpratıcı. Pandemi döneminde gereğinde hafta sonu, hafta içi, akşam sabah fark etmeden ihtiyaç olunan her durumda görevimizin başında olduk.  Geçen yıl da pandeminin yeni başladığı dönemde birçok hafta sonunu hastanede geçirdik. Sağlıkçıların çocukları bilirler ki anne ve babaları hastanelere gelip hastalara yardım etmek zorunda. Kendi çocuklarımızdan daha çok hasta çocuklarla bir arada olmak zorunda kaldık. Bundan kesinlikle şikayetçi değilim.  Aklım, evdeki çocuğumda kaldığı zamanlar oluyor ama burada hasta çocukların bana daha çok ihtiyacı var. Kendimi hastanede iken hasta çocuklara, evde ise kendi çocuklarıma adadım."


2 çocuk annesi doktor: Hasta çocukların bana daha çok ihtiyacı var
2 çocuk annesi doktor: Hasta çocukların bana daha çok ihtiyacı var
2 çocuk annesi doktor: Hasta çocukların bana daha çok ihtiyacı var
2 çocuk annesi doktor: Hasta çocukların bana daha çok ihtiyacı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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