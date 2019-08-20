2 ÇOCUK ANNESİ, AMELİYAT EDİLMEZSE FELÇ OLACAK

20.08.2019 15:22

Kocaeli'nin Darıca İlçesinde Skolyoz (Omurga eğriliği ) hastası olan ve bu nedenle kalp rahatsızlığı da geçiren evli ve 2 çocuk annesi Şükran Çarpar (32), tedavi edilmezse felç olacak. Darıca Sırasöğütler Mahallesi'nde yaşayan Şükran Çarpar, 15 yaşında yakalandığı kifoz ve lordoz hastalığının ilerlemesi nedeniyle Skolyoz hastalığına yakalandığını ve 2 çocuğuna da bakamayacak durumda olduğunu ifade ederek eski sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım istedi.

'FELÇ OLURSAM ÇOCUKLARIM ORTADA KALACAK'

Birçok hastaneye ve doktora başvurduklarını, ancak hastalığına bir çözüm bulunamadığını söyleyen Şükran Çarpar, henüz 1 yaşındaki çocuğunu ağır ilaçlar kullanması nedeniyle emziremediğini ifade ederek, Başvurduğumuz tüm doktorlar tetkiklerin ardından ameliyatı gerçekleştirmeyeceklerini söyleyerek başlarından savıyorlardı. Hastalığımın gittikçe daha ilerleyeceğini ve ileride hiçbir iş yapamayacağımı söyleyen doktorlar, ameliyat olmazsam felç olabileceğimi söylediler. En son Şişli Etfal'de tedavi oldum, beni arayacaklarını söylediler ama aramadılar. Bebeğimi emziremiyorum, diğer çocuğum ve eşimle ilgilenemiyorum, ağrı kesiciler ve kremler olmazsa ayakta dahi duramıyorum, namazımı dahi kılamıyorum. Ben felç olursam çocuklarım ortada kalacak. Eşim benim hastalığım nedeniyle doğru dürüst bir işte çalışamıyor, iş bulduğu zaman ise akşamları gelir gelmez çocuklarla ilgileniyor, yemeğimizi dahi o yapıyor dedi.

'GİTTİĞİMİZ HİÇBİR HASTANEDEN SONUÇ ALAMADIK'

Gündelik işlerde yevmiyeci olarak çalışan Şükran Çarpar'ın eşi Mehmet Çarpar ise, gittikleri hastanelerde film ve tomografi çekimleri sonrası ağrı kesiciler, kremlerler, haplar vererek sürekli ilaç yazdıklarını, daha sonra evlerine gönderildiklerini belirterek, Evde torba torba ilaçlarla geziyoruz. Eşimle evlendiğimizden bu yana geçen 3 yılda bu savaşı vermekteyiz, gittiğimiz hiçbir hastaneden sonuç alamadık, inanıyorum ki ülkemizde bu ameliyatı yapacak doktorlar var, fakat biz bu doktorlara ulaşamıyoruz. Ne zaman bir doktora ulaşsak önümüze ya maddi ya da asistanlarının ameliyatı yapamayacakları söylemleri ile karşılaşıyoruz. Sayın doktorlarımızdan, sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Sağlık Bakanımızdan bize yardımcı olmasını, eşimi çocuklarımıza, çocuklarımızı da annesine bağışlasınlar istiyorum"dedi.

Kaynak: DHA