2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor

26.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:53

KAYSERİ'de, evli ve 2 çocuk annesi Leyla Ünlü (51), 5 yıldır gençliğinde hayalini kurduğu çay ocağını işletmenin mutluluğunu yaşıyor. İşini severek yaptığını söyleyen Ünlü, "Kadın olarak bu işi yapmam herkesin hoşuna gidiyor. İlk başta herkes şaşırdı" dedi.

Kayseri'de yaşayan Leyla Ünlü, eşi Durmuş Ünlü ile bir süre kentte apartman görevlisi olarak çalıştı. Eşinin emekli olmasının ardından Leyla Ünlü, gençliğinden beri hayalini kurduğu çay ocağını açmaya karar verdi. Ünlü, 5 yıl önce Kocasinan ilçesi Hunat Mahallesi'nde çay ocağı açtı. İş yerinde kültür ve sanat buluşturmaları gerçekleştiren Ünlü, görenlerin dikkatini çekiyor.

'HER KESİM BURADA BULUŞUYOR'Leyla Ünlü, işinin zor gözüktüğünü ancak severek yaptığını söyleyerek, "Kadın olarak bu işi yapmam herkesin hoşuna gidiyor. İlk başta herkes şaşırdı. Ama sonradan herkes kabullendi. Takdir edenler oldu. Bu iş fikri sanata olan merakımdan ve eşimle birbirimize olan bağlılığımızdan geliyor" dedi.

Ünlü, çay ocağında çeşitli etkinlikler yapıldığını kaydederek, "Çay evimizde saz, söz, muhabbet ve şiirler okunuyor. Evde bir insan ne ile meşgul oluyor, nasıl rahat ediyorsa, biz de burada o atmosferi oluşturuyoruz. Akademisyen, şair, bilim adamı, iş insanı, esnaf, öğrenci, her kesim burada buluşuyor. İnsanların buluşma adresi olarak burayı göstermesi bizi mutlu ediyor. Buraya gelenler, aile ortamına geldiğini biliyor. Özellikle, arkadaşlık diyalogları oluyor. Deprem ve şehit olduğu özel günlerde hep birlikte o konulara dikkat çekiyoruz. Birlikte ağlıyoruz, birlikte üzülüyoruz. Sevinçlerde beraber olduğumuz gibi acılarda da beraber oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA