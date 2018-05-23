2 Çocuğunu Öldüren Anne: Büyüğünü Tülbentle Boğdum, Küçüğünü Bıçakladım

Ankara'nın Keçiören ilçesinde büyük çocuğunu başındaki tülbentle boğarak, küçük çocuğunu karnından 2 kere bıçaklayarak öldüren anne, emniyetteki sorgusunda, "Bir anda cinnet getirdim ve 1 çocuğumu tülbentle boğarak diğerini de bıçakla öldürdüm" dedi.

BABA, ÇOCUKLARINA SARILIP AĞLADI

Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan ev hanımı Lütfiye Alver, dün gece eşinin görevde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdi. Emniyetten edinilen bilgiye göre, anne Alver, 8 yaşındaki büyük kızı Kübra'yı başındaki tülbentle boğarak, 5 yaşındaki Beren'i ise 2 bıçak darbesiyle öldürdü. Lütfiye Alver daha sonra karakola giderek polise teslim oldu. Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Zekeriya Alver, olayı duyunca büyük bir şok yaşadı. Zekeriya Alver eve geldiğinde anneleri tarafından öldürülen çocuklarının cesetlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba Alver, güçlükle sakinleştirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuklarının cenazeleri otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay bu apartmandaki dairede yaşandı.

"BİR ANDA CİNNET GETİRDİM"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgusu yapılmak üzere gözaltına alınan anne Alver sorgusunda, eşinin ailesinden çok baskı gördüğünü, eşinden şiddet gördüğünü ve eşinin ailesinin, kendi elleriyle öldürdüğü 2 çocuklarına çok düşkün olduğunu belirterek kendisinin de kötü muamele gördüğünü iddia etti. Alver sorgusunun devamında ise bu sebeplerden dolayı çok sıkıntılar çektiğini belirterek, "Bir anda cinnet getirdim ve 1 çocuğumu tülbentle boğarak diğerini de bıçakla öldürdüm" itirafında bulundu.

Cani anne şunları söyledi:

"BANA KÖPEK GİBİ DAVRANIYORLARDI"

Eşimle ailesi, çocuklarıma çok düşkündü ama beni sevmiyorlardı. Halbuki onlar benim çocuklarımdı. Bana resmen köpek muamelesi yapıyorlardı. Bu baskıdan çok sıkıldım ve bu nedenle çok sıkıntı yaşadım. Ayrıca eşimden şiddet gördüm. Dün akşam da yine evde düşünüyordum, nasıl olduğunu anlamadan çocuklarımı öldürdüm. Ortada hiçbir şey yoktu. Nasıl oldu bilmiyorum

Küçük çocukların cenazeleri, otopsi sonrası Karşıyaka Cami'nden kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenilirken, katil zanlısı anne Lütfiye Alver ise sorgusundan sonra adliyeye sevk edilecek.