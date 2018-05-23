2 Çocuğunu Öldüren Anne: Büyüğünü Tülbentle Boğdum, Küçüğünü Bıçakladım
İki çocuğunu öldüren annenin ilk ifadesi ortaya çıktı. Cani kadın, "Bir anda cinnet getirdim ve bir çocuğumu tülbentle boğarak, diğerini de bıçaklayarak öldürdüm" dedi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde büyük çocuğunu başındaki tülbentle boğarak, küçük çocuğunu karnından 2 kere bıçaklayarak öldüren anne, emniyetteki sorgusunda, "Bir anda cinnet getirdim ve 1 çocuğumu tülbentle boğarak diğerini de bıçakla öldürdüm" dedi.
BABA, ÇOCUKLARINA SARILIP AĞLADI
Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan ev hanımı Lütfiye Alver, dün gece eşinin görevde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdi. Emniyetten edinilen bilgiye göre, anne Alver, 8 yaşındaki büyük kızı Kübra'yı başındaki tülbentle boğarak, 5 yaşındaki Beren'i ise 2 bıçak darbesiyle öldürdü. Lütfiye Alver daha sonra karakola giderek polise teslim oldu. Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Zekeriya Alver, olayı duyunca büyük bir şok yaşadı. Zekeriya Alver eve geldiğinde anneleri tarafından öldürülen çocuklarının cesetlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba Alver, güçlükle sakinleştirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuklarının cenazeleri otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"BİR ANDA CİNNET GETİRDİM"
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgusu yapılmak üzere gözaltına alınan anne Alver sorgusunda, eşinin ailesinden çok baskı gördüğünü, eşinden şiddet gördüğünü ve eşinin ailesinin, kendi elleriyle öldürdüğü 2 çocuklarına çok düşkün olduğunu belirterek kendisinin de kötü muamele gördüğünü iddia etti. Alver sorgusunun devamında ise bu sebeplerden dolayı çok sıkıntılar çektiğini belirterek, "Bir anda cinnet getirdim ve 1 çocuğumu tülbentle boğarak diğerini de bıçakla öldürdüm" itirafında bulundu.
Cani anne şunları söyledi:
"BANA KÖPEK GİBİ DAVRANIYORLARDI"
Eşimle ailesi, çocuklarıma çok düşkündü ama beni sevmiyorlardı. Halbuki onlar benim çocuklarımdı. Bana resmen köpek muamelesi yapıyorlardı. Bu baskıdan çok sıkıldım ve bu nedenle çok sıkıntı yaşadım. Ayrıca eşimden şiddet gördüm. Dün akşam da yine evde düşünüyordum, nasıl olduğunu anlamadan çocuklarımı öldürdüm. Ortada hiçbir şey yoktu. Nasıl oldu bilmiyorum
Küçük çocukların cenazeleri, otopsi sonrası Karşıyaka Cami'nden kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenilirken, katil zanlısı anne Lütfiye Alver ise sorgusundan sonra adliyeye sevk edilecek.
-
ülkenin insanlarin bu durumundan simdi akp babane diyebilirmi 80 milyondan sorumlusunuz vebaliniz büyük beytülmal kul hakki vebalini nasil vereceksiniz, dini yönden simdi yiyin icin keyfinize bakin yarin mahser var hesap var unutmayinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ALLAH ım YARABBİM bu nasıl bi duygu anıdır.ALLAH kimseye yaşatmasın.iki yaşında bi olumuz var ALLAH herkese nasip etsin) yav üzerine titriyoz. Yaz günü yün çorap giydiriyoz üşümesin diye çocuk"halbuki patlıyacak sıcaktan" gözünden bi damla yaş akıyo bazen de sanki ciğerlerimi söküyorlarmış gibi hissediyoruz...!! Anlayamıyorum!!!!! Bu vahşetgah duyguları... insanlık annelik nerelere gelmiş ya!!!????:Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
benimde var evladım bir tane sabah işe gelirken öpmeye kıyamıyorumki uyanır tatlı uykusundan uyanır diye bu hayatta tadılabilecek en güzel duygu evlat sevgisi. candan öte bir can var oda evlat. anne olunca bütün çocuklar sanki benim evladım gibidir hepCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Kadınlarımızı bazen aff edersiniz mal gibi muamele ediyoruz. Kocanın kadına bakış açısı, aile bireyleri, kaynana vs. Uzun vadede kişide post travmaya yol açabiliyor ve birikiyor bazen sonu acı vaakalarla bitiyor. Aslında her köyde ve semtte aile danışma ve yardımlaşma merkezleri olması lazım. Bu ilk değil maalesef son'da değil. Türkiye'de toplum psikolojisi giderek bozuluyor. Bunların önüne geçilmezse vahim. Allah herkesin yardımcısı olsun! Amin...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Ulan kendini ataydın vicdansız karı ne istedin bebelerdenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır