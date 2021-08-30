2 ÇOCUĞA MAGANDA KURŞUNU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 ÇOCUĞA MAGANDA KURŞUNU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da laf atma tartışması sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Yunus Emre Pekyiyen (19), sokakta oynayan Suriye uyruklu Ahmet A. (7) ile kardeşi Azize A.'yı (3) ağır yaraladı.

ADANA'da laf atma tartışması sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Yunus Emre Pekyiyen (19), sokakta oynayan Suriye uyruklu Ahmet A. (7) ile kardeşi Azize A.'yı (3) ağır yaraladı. İki kardeşin hayati tehlikesi sürerken, şüpheli ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Ağustos akşamı Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Pekyiyen ve komşuları, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pekyiyen, pompalı tüfeği ile rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan Suriye uyruklu Ahmet A. ve kardeşi Azize A.'ya isabet etti. Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren iki kardeşin hayati tehlikeleri sürüyor.

'KAVGA ETTİK, POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİM'

Polis ekipleri de Pekyiyen'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Pekyiyen'i önceki gün saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette ifade veren Pekyiyen, olay günü komşuları ile laf atma yüzünden kavga ettiğini ve pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Pekyiyen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ÇOCUĞA MAGANDA KURŞUNU
2 ÇOCUĞA MAGANDA KURŞUNU
2 ÇOCUĞA MAGANDA KURŞUNU
2 ÇOCUĞA MAGANDA KURŞUNU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akalın Metin Çekmez
Spor Marcao Cristiano Arda Turan Mesut Özil Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2 ÇOCUĞA MAGANDA KURŞUNU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 10:12:47. #1.15#

title