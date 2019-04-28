2. Çiçek Karnavalı Sona Erdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile SANKO Park Alışveriş Merkezi (AVM) işbirliğinde düzenlenen 2. Çiçek Karnavalı, kortej yürüyüşüyle sona erdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile SANKO Park Alışveriş Merkezi (AVM) işbirliğinde düzenlenen 2. Çiçek Karnavalı, kortej yürüyüşüyle sona erdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Botanik Bahçesi'nde toplanan kortej, SANKO Park AVM önüne kadar sürdü. Halk oyunları gösterisiyle devam eden etkinlik, protokolün çiçek dikmesiyle tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 gün süren karnaval boyunca, Masal Park'a bin çiçek dikildi.
Çiçek Karnavalı'na yönelik çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, karnaval çerçevesinde çalıştaylar düzenlendiğini, yapılan resimlerin sergilendiğini anlattı.
GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve sanatçıları arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.