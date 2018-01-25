2- CHP'li Bingöl: Olağan Kurultayda Tüzüğümüz Çarşaf Listeyi Öngörüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında CHP'nin şubat ayında yapacağı 36. Olağan Kurultayı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bingöl, "Olağan kurultayda, tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor. Ancak ilçe ve il kongrelerinde olduğu gibi kurultayda da kurultay delegelerinin kararı farklı olursa bu karar geçerli olur. Bizim böyle bir talebimiz yok. Ama irade tamamen kurultay delegelerinin iradesi" dedi.

"TÜZÜĞÜMÜZ ÇARŞAF LİSTEYİ ÖNGÖRÜYOR"

CHP kongrelerinin diğer partilerden farklı olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Bingöl, "Olağan kurultayda, tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor. Ancak ilçe ve il kongrelerinde olduğu gibi kurultayda da kurultay delegelerinin kararı farklı olursa bu karar geçerli olur. Bizim böyle bir talebimiz yok. Ama irade tamamen kurultay delegelerinin iradesi" dedi.

"MUHARREM İNCE'NİN 'MAN KAFA' ELEŞTİRİLERİ"

Muharrem İnce'nin 'Man kafa' eleştirilerine ilişkin bir soru üzerine Bingöl, "Partiyi ve partili arkadaşları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyoruz. Sayın İnce deneyimli bir arkadaşımız aday olması en doğal hakkı. Daha dikkatli dil kullanmakta fayda var" dedi.

REYHANLI'YA ATILAN ROKET

Reyhanlı'ya atılan rokete ilişkin bir soru üzerine Bingöl, "Farklı söylemler olabilir ama devletin resmi yetkililerinin vereceği bilgiler bizim için esastır" dedi.

"DÜŞÜNCELERİNDEN DOLAYI FARKLI BİR ANLAYIŞ İLE DEĞERLENDİRMEMEK, SAYGI DUYMAK GEREKİR"

Bazı akademisyen ve sanatçıların Afrin operasyonunun durdurulması için imza toplamalarını değerlendirmesi istenen Bingöl, "Akademisyen ve sanatçılar ilk kez böyle bir girişimde bulunmuyorlar. Toplumun en dinamik kesimleridir. Çok doğal karşılamak lazım kendi takdirleri. Hiç kimseyi düşüncelerinden dolayı farklı bir anlayış ile değerlendirmemek, saygı duymak gerekir" ifadelerini kullandı.