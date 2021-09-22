2 büyük acıya indirimli 5 yıl ceza

KONYA'da, 5 ay önce alışverişten dönen Peruzet Koçak (57) ile torunu Ayşe Miray Doğru'ya (5) motosikletiyle çarparak ölümlerine neden olan sürücü Mehmet Urmamen (25), 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'la suçlandığı davada 6 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Ceza, iyi hal indirimi uygulanıp, 5 yıl 5 aya indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Urmamen'in ehliyetine de 2 yıl süreyle el koyuldu.

Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'nde oturan Peruzet Koçak, 21 Nisan günü akşam saatlerinde, yanına torunu Ayşe Miray Doğru'yu da alıp, iftar alışverişi için evlerinin karşısındaki markete gitti. Alışveriş sonrası evlerine gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anneanne ve toruna, Mehmet Urmamen yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan Peruzet Koçak kaza yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet Urmamen de Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından ise mahkemece tutuklandı.

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