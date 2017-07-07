2- Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: "Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle Yarışamayız"

BURSASPOR'da 1 haftayı geride bırakan Fransız teknik direktör Paul Le Guen, yıldız oyuncu transferiyle ilgili bir soruya, "Bütçemiz belli. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük bütçeli kulüplerle yarış içerisine giremeyiz" dedi.



Basın mensuplarıyla Özlüce Tesisleri'nde ilk defa değerlendirme toplantısı yapan Le Guen, konuşmasına, "Sorularınızla başlayabilirim" diyerek başladı. Sezon başı çalışmalarının hakkında bilgi veren Le Guen, şöyle konuştu:



"İyi gittiğini söyleyebilirim. Gönül tam kadro bir arada olmak isterdi. Bütün takımlar bizimle aynı durumda. Uluslararası maçlar nedeniyle tatillere geç gidiyorlar. Buna rağmen elimizdeki oyuncularla iyi çalıştık. Çoğu gün çift çalışma yapıyoruz. Bunlarda 2 saat sürüyor. Oyuncularımızın da bundan zevk aldığın görüyorum. İsteklerimize cevap veriyorlar bu da bizi mutlu ediyor."



"EN FAZLA 27 KİŞİ OLMALI"



Fransız çalıştıncı, kadro konusundaki soru üzerine şunları söyledi:



"Kadro netleşmeye başladı. Bir haftadır gözlemliyorum. Bu da düşüncelerim oluşturuyor. 16 Temmuz'da kampa gidiyoruz. Önümde seçmek için biraz daha süre var. 26-27 oyuncu ile kampa gitmek istiyorum. Böyle olursa faydalanırız. Seçmek te senim işimin bir parçası. Acele etmek istemiyorum. Doğru karar vermek istiyorum. Takıma katılacaklarla kafamdaki sorular netleşecek."



"TRANSFER GİZLİ OLMALI"



Transfer operasyonlarının gizli tutulup yürütülmesini düşündüğünü vurgulayan Fransız teknik direktör, şöyle devam etti:



"Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Şunu kabul ederim. Geçen sezonki maçları izleyip gözlemlediğimde takım çok kırılgandı. Savunma hattına yapılacak 3-4 takviye ile çözüleceğini düşünmüştüm. akımın tazelenmesi gerektiğini düşündüm. Bu yolda ilerliyoruz."



Rakiplerinin yaptıkları transferleri takip ettiğini, bunu yaparken de bütçenin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Le Guen, takımın başarısından sorumlu olduğunu belirtirken, "Sınırlı bütçe ile çalıştığımızın bilinmesini istiyorum. Uluslarası oyuncular alan Beşiktaş, Fenerbahçe gibi yarışabilmemiz mümkün değil. Güçlü takımla rekabete girmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Gerçekçi bir transfer politikası yürütmek istiyorum" dedi. Le Guen, sözlerine şöyle devam etti



"DENİZ YILMAZ'LA TRAVYA DERİN"



"Öncelik savunma dedim am kasetleri izlerken forvette Deniz Yılmaz diye oyuncu vardı. İyiydi. Katkı alacağımı düşünüyordum. Buraya gelince durumu öğrendim. Şunun da farkındayım. Travmaları, unutmak zor. Yazık. İyi bir oyuncu. Hayat böyle bazen böyle şeyleri değiştirip bazen değiştiremiyorsunuz. Travmalar derin. Değişeceğini düşünmüyorum."



Ekong transferinde henüz imzaların atılmadığını, bu konuda Nijerya Federasyonu ile görüştüğünü belirten Le Guen, "Diğer ülkelerde çalıştırdığım takımlarda bir kaç genci takıma kazandırdım. 3-5 genç potansiyelli arkadaşı kadroya katmak, tecrübelilerle iyi bir harman yaratmak istiyorum" diye konuştu.



"BATALLA HENÜZ BAŞLAMADI"



Le Guen, oyun sisteminde Batalla'nın rolü konusunrdaki soruya da, "Batalla kulüp için dev oyuncu. Büyük katkı vermiş. Ama henüz sezona başlamadı. Sezona başlasın. Bakalım Her şey nasıl gidecek. Ligler başlamadan bir basın toplantısı daha yapacağım. Söz veriyorum bu soruya ancak o zaman cevap vereceğim" cevabını verdi.



"KATKI VERECEK OLANLAR TRANSFER EDİLMELİ"



Le Guen, transferde geç kalınıp kalınmadığı şeklindeki bir soruya cevap verirken de şunları söyledi:



"Açıkçası transferi konuşmayı çok sevmiyorum. Kulüp olarak her gün çalışıyoruz mesafe alıyoruz. İnsanlar tutkulu transfer görmek istiyor. Ben hata yapmak istemiyorum. İnsanlar bekliyor diye oyuncu alınmasına karşıyım. Barış ve Titi'yi açıkladık. Çok yakın zamanda resmiyet kazanacak. Başkaları da gelecek. Bu süreç adım adım gidilmeli. İdeal olan bu. Kulübün tam takım olarak çalışmasıdır. 30 yıldır futbolun içindeyim bir kez bile yaşanmadı. Mutlaka birileri gidip birileri gelir. Tabiki transfer yapacağız. Göndermeden alırsak kadro 35 kişi olur. Bu da sağlıklı olmaz. Fayda alacak ortam yaratmak için sayı azaltılmalı. Yer açmadan oyuncu alınmasına karşıyım."



Son olarak dengeli bir takım yaratmak istediğinin altını çizen Paul Le Guen, bu konuda şöyle dedi:



"Ben birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu dengeli bir takım yaratmaya çalışacağım. Oyuncularımızda tecrübe güç ve zihinsel olarak iyi olmalarını bekleyeceğiz. Bir transfere gerçekleştirirken katkı gelecek oyuncuların gelmesini düşünüyorum. Gelen mutlaka katkı verip ortaya bir şey koymalı. Kulüp olarak bu yönde ilerliyoruz." - Bursa