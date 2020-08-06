2 bölücü terör örgütü üyesi Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ikna çalışmaları neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ikna çalışmaları neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teröristlerin 2'sinin de Suriye'de faaliyet gösterdiği, birinin örgüte 5 yıl önce katıldığı, diğerinin ise 6 yıl önce katıldığı belirlendi. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA