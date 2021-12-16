2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Erzurum'da Yapıldı.
"2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" Erzurum Valiliği koordinesinde 14 ilin katılımıyla gerçekleştirildi.
ERZURUM (Habermetre) - "2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" Erzurum Valiliği koordinesinde 14 ilin katılımıyla gerçekleştirildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında düzenlenen toplantı; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars Muş, Rize, Trabzon ve Tunceli Valileri, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve İl Göç İdaresi Müdürlerinin katılımıyla yapıldı.
Erzurum Vali Münir Akkaya Toplantı salonunda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş'in açılış konuşmasının ardından Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce hazırlanan sunumla devam etti.
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