2 Bininci Engelli Aracı Sahibini Buldu

Şahinbey Belediyesi engellere destek olmaya devam ediyor. Yılın belli zamanlarında engelli vatandaşlara akülü ve manüel tekerlekli sandalye dağıtan Şahinbey Belediyesi bugün itibariyle toplamda 2 bin engelli aracı dağıtmış oldu.

Şahinbey Belediye'sinde düzenlenen engelli aracı dağıtım töreninde engellilere, ihtiyaçları olan akülü ve manüel tekerlekli sandalyeleri kendi eliyle teslim eden Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu her zaman engelli vatandaşların yanlarında olduklarını açıkladı.

Her kesin bir engelli adayın olduğunu ve buna göre hareket etmesi gerektiğini belirten Tahmazoğlu, "Toplumuzda sayıları yüzde onu bulan engelli kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin vazifesidir. Biz Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren fiziksel engelli ve diğer engelli kardeşlerimize yardımcı olmak adına her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimizin akülü ve manüel araç ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz eskiden bir engelli araç alabilmek için aylarca hatta yıllarca kapak biriktirmeniz gerekiyordu. Artık biz engelli kardeşlerimize bu sıkıntıları yaşatmak istemiyoruz. O yüzden şu ana kadar bugün itibariyle 2 bin akülü ve manüel olmak üzere engelli aracı dağıtmış olduk. Bunun dışında işitme engelliler olsun diğer engelli kardeşlerimiz olsun herkese her türlü malzeme desteği sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz" dedi.

Akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerinin dağıtımının ardından engelli vatandaşlarla toplu halde fotoğraf çektirip, sıkıntılarını dinleyen Tahmazoğlu engellilere her zaman yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi. - GAZİANTEP