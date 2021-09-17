2 binden fazla şikayet geldi; bakanlık ÖTV indirimi için harekete geçti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 binden fazla şikayet geldi; bakanlık ÖTV indirimi için harekete geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
2 binden fazla şikayet geldi; bakanlık ÖTV indirimi için harekete geçti

TİCARET Bakanlığı'nca sıfır kilometre araç satışında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimin, bayilerce yansıtılmadığına yönelik 2 binin üzerinde şikayet alındığı belirtilerek harekete geçildi.

TİCARET Bakanlığı'nca sıfır kilometre araç satışında Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimin, bayilerce yansıtılmadığına yönelik 2 binin üzerinde şikayet alındığı belirtilerek harekete geçildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla denetim için müfettiş görevlendirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos 2021 tarihli ve 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı belirtilerek, "Ancak sıfır kilometre araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak bakanlığımıza 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaşmıştır. Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet başvurularında yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir" denildi.

Vatandaştan gelen şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır kilometre araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan, haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile ticaret müfettişleri görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir."


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler...

Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler...

 Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Göksel Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2 binden fazla şikayet geldi; bakanlık ÖTV indirimi için harekete geçti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:27:47. #1.11#