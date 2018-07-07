2 Binden Fazla Göçmen Musul'a Geri Döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 2 binden fazla göçmenin Musul'daki evlerine geri döndüklerini duyurdu.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 2 gün içerisinde 2 bin 259 göçmenin Musul'daki evlerine geri döndüklerini belirtti.

2 binden fazla göçmenin Musul kenti merkezi ve ilçelerindeki evlerine geri döndüklerini belirten bakanlık, göçmenlerin evlerine geri dönmeleri için araç temin edildiğini aktardı.

Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından ülke tarihinde en büyük iç göç dalgası yaşanmasına neden olmuştu. - ERBİL